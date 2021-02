Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erlebt bisher einen recht ruhigen Wochenauftakt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Sowohl am Montag als auch gestern würden dabei recht kleine Tageskerzen und unter dem Strich wenig Veränderung zu Buche stechen. Auffällig seien dabei die letzten beiden deckungsgleichen Tageshochs bei 14.131 Punkten. Interessanterweise würden die beiden Kursspitzen bestens mit dem alten Rekordhoch von Anfang Januar harmonieren. Ein Sprung über die angeführten Hürden sollte deshalb neues Aufwärtsmomentum entfachen. Gelinge der Befreiungsschlag, dürfte das bisherige Allzeithoch bei 14.169 Punkten noch nicht das Ende der Fahnenstange markieren, zumal die zu Jahresbeginn ausgebildete Konsolidierungsflagge ein Kursziel von rund 14.300 Punkten impliziere. Apropos Flagge: Im Point & Figure-Chart der deutschen Standardwerte liege das äquivalente, trendbestätigende Chartmuster vor. Nachdem diese etwas in Vergessenheit geratene Chartdarstellungsform zuvor eine Bestätigung für das strategische Rückzugsniveau von 13.500 Punkten geliefert habe, entstehe also auch hier ein Signal in Sachen "Trendfortsetzung" - inklusiver neuer Rekordstände. (17.02.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >