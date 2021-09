Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wir hatten zuletzt den historisch geringen Abstand bei den Bollinger Bändern thematisiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Wochenbereich lägen die beiden Begrenzungen des Volatilitätsindikators sogar so dicht zusammen wie niemals zuvor in der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Historie. Das besondere an der aktuellen Konstellation sei, dass sich die Bollinger Bänder auch auf Tagesbasis sehr stark zusammengezogen hätten. In der Vergangenheit sei diese Konstellation oftmals der ideale Nährboden für größere Marktschwankungen gewesen. Diese Erwartungshaltung führe uns zur absoluten Gretchen-Frage: In welche Richtung? Während der September unter saisonalen Aspekten Korrekturgefahren berge, sei der Volatilitätsindikator an dieser Stelle eher pragmatisch. Auf der Oberseite würden die Begrenzungen (16.011/16.029 Punkte auf Wochen- bzw. Tagesbasis) mit dem bisherigen Allzeithoch bei 16.030 Punkten zusammenfallen. Dagegen harmoniere das untere Bollinger Band (im Tagesbereich bei 15.626 Punkten) gut mit dem Tief von Mitte August bei 15.622 Punkten. Die Verletzung einer der beiden Leitplanken sollte den charttechnischen Weg der nächsten Wochen weisen. Dank der Vorgaben dürfte der DAX heute freundlich in den Handel starten. (31.08.2021/ac/a/m)

