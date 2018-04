DAX (Tageschart): Verhaltener Wochenauftakt - Chartanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startete gestern holprig in die neue Handelswoche, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.

Schließlich stehe aus Sicht des Tagescharts ein „bearish engulfing“ zu Buche, welches den Körper der Kerze vom vergangenen Freitag vollständig umschließe. Wenngleich die Kernargumente der Analysten unverändert Bestand hätten - Stichwort: Aufwärtsgap bei 12.011/136 Punkten bzw. Rückkehr in den Aufwärtstrend seit Februar (akt. bei 12.193 Punkten) -, wollten sie sich deshalb heute zunächst mit möglichen Rückzugsbereichen auseinandersetzen. Auf der Unterseite markiere der Durchschnitt der letzten 50 Tage (aktuell bei 12.288 Punkten) eine erste Unterstützung. Charttechnisch wesentlich wichtiger seien allerdings der o. g. Haussetrend sowie das Aufwärtsgap vom 5. April. Besonders diese Kurslücke gelte es unter Risikogesichtspunkten in Zukunft nicht mehr zu schließen. Die Vorgaben würden heuten Morgen hoffen lassen, so dass der DAX trotz negativem Candlestickmuster wieder oberhalb von 12.400 Punkten in den Handel starten dürfte. Neben dem jüngsten beiden Verlaufshochs bei 12.524/601 Punkten markiere vor allem die 200-Tage-Linie (akt. bei 12.659 Punkten) eine hartnäckige Barriere. (17.04.2018/ac/a/m)