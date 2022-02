Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) pendelt weiterhin relativ nervös zwischen den strategischen Leitplanken bei knapp 15.000 Punkten auf der Unter- und gut 15.600 Punkten auf der Oberseite hin und her, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der markante Docht der Vortageskerze habe bereits angedeutet, dass die Marktteilnehmer das Widerstandsbündel aus der 50- und der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.619/15.620 Punkten) tatsächlich als hartnäckige Hürde wahrnehmen würden. Apropos gleitende Durchschnitte: Bei den deutschen Standardwerten sei es gestern zu einem negativen Schnittmuster zwischen dem mittelfristigen und dem langfristigen Mittelwert und damit zur Ausprägung eines sog. "Todeskreuzes" gekommen. Während der langfristige Trend noch intakt sei, signalisiere dieses besondere Chartmuster bereits ein Abkippen des mittelfristigen Trends. Das letzte Signal dieser Art sei zur Hochphase der Corona-Krise im März 2020 entstanden. Apropos "Todeskreuz": Auch beim NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) drohe heute diese negative Weichenstellung. In dieser Gemengelage gelte es beim DAX unverändert, die bereits eingangs angesprochene Bastion bei knapp 15.000 Punkten zu verteidigen. Ansonsten würde die derzeit noch gültige Schiebezone der letzten Monate in eine Topformation umschlagen. (18.02.2022/ac/a/m)

