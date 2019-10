Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach sechs weißen Tageskerzen in Folge kam es beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Donnerstag zu einem schnellen weiteren 14-Monats-Hoch, welches dann zur Mittagszeit (Brexit-Deal!) noch einmal deutlich auf mehr als 12.800 Punkte ausgeweitet wurde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Letztlich habe das Niveau aber nicht behauptet werden können, am Ende der Sitzung sei die siebte weiße Kerze (solch eine Serie hatte es zuletzt vom 5. bis zum 13. September gegeben) knapp verfehlt worden und es habe ein sogenannter Shooting Star gestanden. Das deute auf eine Korrektur hin, die gegebenenfalls wieder unter das 12.500er-Ausbruchsniveau reichen könnte. Erschwert werde zudem die kurzfristige Überwindung der nächsten Hürden. Zu nennen seien das 15-Monats-Hoch 12.887 Punkte vom Juli 2018 und die von einem kleinen Gap (12.982/13.010 Zähler) umfasste 13.000er-Marke. Erste leichte Unterstützung sei die Kombination aus gestrigem Jahrestief und altem Jahreshoch bei 12.647/12.656 Punkten. Ginge es unter die 12.500er-Marke zurück, würden das dieswöchige Tief 12.387 Zähler und vor allem die vom 38-Tage-Durchschnitt verstärkte Notierungslücke 12.202/12.240 Zähler als Stabilisatoren dienen. (18.10.2019/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



