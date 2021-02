Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem ruhigen Wochenauftakt musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern einen Dämpfer verkraften, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Charttechnisch spiegele sich diese Entwicklung vor allem in der gestrigen Abwärtskurslücke wider (14.050 zu 14.037 Punkten). Im Sinne eines vorsichtigen Kaufmanns wollten sich die Analysten deshalb zunächst mit den wichtigsten Rückzugsmarken beschäftigen. Hervorheben möchten sie dabei die Kreuzunterstützung aus der ehemaligen, oberen Flaggenbegrenzung seit Anfang Januar (akt. bei 13.795 Punkten) und der 50-Tage-Linie (akt. bei 13.734 Punkten). Ein Bruch dieser Bastion hätte gleich mehrere negative Implikationen. Neben dem Rückfall in die ehemalige Konsolidierungsformation wäre dann mit dem Abgleiten unter das Tief vom 10. Februar (13.820 Punkte) auch eine kleine Topbildung komplettiert. Mit anderen Worten: Einen Bruch der beschriebenen Kumulationszone gelte es unbedingt zu verhindern. Der zurückhaltende Blick auf die Märkte werde durch das Sentiment bestätigt. Die jüngste AAII-Umfrage signalisiere mit einem Bullen-Anteil von 47,1% einen weiter steigenden Grad an Optimismus unter den US-Privatanlegern. Für eine kurzfristige Rückkehr des DAX in die Erfolgsspur sei indes das Schließen des o. g. Gaps notwendig. (18.02.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >