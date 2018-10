Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) kämpft weiter mit der Parallelen (akt. bei 11.352 Punkten) zum Abwärtstrend seit Mitte Juni, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die untere Begrenzung des kurzfristigen Abwärtstrendkanals definiere aber nur den Auftakt zu einem echten Barrierenbündel. Dieses ergebe sich aus dem Tief vom 15. Oktober (11.459 Punkte), der 200-Wochen-Linie (akt. bei 11.484 Punkten) sowie dem in der letzten Woche gerissenen Abwärtsgap bei 11.394/11.497 Punkten. Wenngleich der DAX die Hürden heute ansteuern dürfte, würden die Analysten einen Sprung darüber als Grundvoraussetzung für eine Verbesserung des angeschlagenen Chartbilds und eine weitergehenden Erholung in Richtung der Nackenlinie der Anfang Oktober vervollständigten S-K-S-Formation bei 11.800 Punkten ansehen. Auf der Unterseite gelte es dagegen, die verbliebene Kurslücke vom Wochenauftakt zu verteidigen. Gelinge dieses Unterfangen nicht, dürfte die DAX-Korrektur noch nicht ausgestanden sein. Im Anschluss drohe den deutschen Standardwerten bestenfalls die Ausprägung eines "zweiten Standbeines" - voraussichtlich aber sogar ein neues Bewegungstief unterhalb von 11.051 Punkten. (31.10.2018/ac/a/m)