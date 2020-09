Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach neun Handelstagen in Folge mit jeweils neuen Allzeithochs ist diese Erfolgsserie des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gestern gerissen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Und wir würden zunächst in den USA bleiben: Vor einigen Tagen hätten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt - trotz neuer Rekordstände - auf die steigende Volatilität bei den US-Standardwerten hingewiesen. Da im Verlauf des VIX inzwischen eine Bodenbildung vorliege, verschärfe sich die beschriebene negative Divergenz. In diesem Licht erscheine der gestrige "DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-U-Turn" nochmals als bemerkenswerteres Warnsignal. Schließlich sei das neue Verlaufshoch bei 13.460 Punkten nachhaltig abverkauft worden. Letztlich entstehe ein "bearish engulfing", welches das Scheitern an der Widerstandszone aus dem Julihoch (13.314 Punkte) und der verbliebenen Kurslücke von Februar (obere Gapkante bei 13.501 Punkten) dokumentiere. Damit markiere der gestrige Handelstag möglicherweise den Auftakt zu einer saisonal-bedingten Schwächephase im September. Kurzfristig würden die Risiken überwiegen, so dass Anleger ihr Hauptaugenmerk auf die Unterseite legen sollten. Die Kreuzunterstützung aus dem Junihoch (12.913 Punkte) und zwei Trendlinien (akt. bei 12.916/12.879 Punkten) definiere dabei einen ersten Rückzugsbereich. Bei 12.790 Punkten verlaufe zudem der Durchschnitt der letzten 50 Tage. (04.09.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



