Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem erfolgreichen Wochenauftakt bleiben beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) (bisher) Anschlusskäufe aus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Entwicklung habe im Wesentlichen zwei Konsequenzen: Zum einen bestünden die in den letzten Tagen diskutierten Pro-Argumente weiter, zum anderen erfordert die aktuelle Konstellation ein striktes Stoppmanagement. Im Sinne eines vorsichtigen Kaufmanns würden die Analysten mit Letzterem anfangen: Ein vollständiges Schließen der jüngsten Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 11.206 Punkten) würde für ein dickes Fragezeichen hinter der jüngsten Stabilisierung sorgen und die Verlaufstiefs bei 11.051/11.009 Punkten sofort wieder in den Mittelpunkt rücken. Da die positiven Divergenzen (z. B. RSI, MACD) unverändert vorlägen und die Stimmung in der letzten Woche ein negatives Extremum erreicht habe, würden die Analysten eine Fortsetzung der letzte Woche eingeläuteten Erholungsbewegung favorisieren. Als Anlaufziel biete sich dabei die Kombination aus der 38-Tage-Linie (akt. bei 11.444 Punkten) und dem Tief vom 15. Oktober (11.459 Punkte) an. Danach definiere das obere Bollinger Band (akt. bei 11.646 Punkten) in Verbindung mit dem Hoch vom 2. November (11.690 Punkte) das nächste wichtige Barrierenbündel. (29.11.2018/ac/a/m)