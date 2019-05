Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag war von einer leichten Erholung geprägt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) allerdings innerhalb der Handelsspanne vom Vortag verblieben, so dass ein sog. "inside day" entstehe. Die beiden wesentlichen Belastungsfaktoren in Form der zu Wochenbeginn gerissenen Abwärtskurslücke (obere Gapkante bei 12.344 Punkten) sowie in Form des Rückfalls unter die beiden zuletzt mehrfach beschriebenen Trendlinien (akt. bei 12.249/12.325 Punkten) bestünden unverändert. Per Saldo würden die Analysten für die deutschen Standardwerte solange skeptisch bleiben, wie das o. g. Gap nicht geschlossen werden könne. Zu ihrer Zurückhaltung trage auch der Faktor "Saisonalität" sowie das jüngste MACD-Ausstiegssignal bei. Auf der Unterseite würden die letzten beiden Tagestiefs hervorstechen, die nur wenige Punkte voneinander trennen würden (12.064 vs. 12.057 Punkte). Ein Unterschreiten dieser Marken würde nicht nur den eingangs beschriebenen Innenstab nach unten auflösen, sondern auch sofort den Rückzugsbereich aus der 50-Tage-Linie (akt. bei 11.822 Punkten) und dem Aufwärtstrend seit Ende 2018 (akt. bei 11.820 Punkten) ins Blickfeld rücken. Die recht optimistische Börsenstimmung - gemessen an der Sentimenterhebung der AAII - sei ebenfalls eher ein Kontraindikator. (09.05.2019/ac/a/m)



