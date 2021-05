Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Start in die verkürzte Handelswoche kam es beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zu dem erwarteten neuen Rekordstand (15.569 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In der Folge habe die Marktteilnehmer allerdings der Mut verlassen, so dass das Aktienbarometer die alten Hochs bei 15.538/15.502 Punkten wieder habe preisgeben müssen. Dazu passe, dass die gestern Morgen gerissene Kurslücke (untere Gapkante bei 15.467 Punkten) kurz vor Handelsschluss ebenfalls geschlossen worden sei. Letztlich würden die deutschen Standardwerte somit eine klare Richtungsentscheidung zwischen einer konstruktiven Konsolidierung und einer potenziellen Topformation schuldig bleiben. Für ersteres sei ein nachhaltiger Vorstoß in "uncharted territory" notwendig. Einen erneuten Ausbruchsversuch dürfte der DAX heute unternehmen. Auf der Unterseite würde dagegen bei einem zeitnahen Rutsch unter das gestrige Tagestief bei 15.465 Punkten das "false break"-Risiko spürbar zunehmen. Entsprechend müssten Anleger dann zunächst einen Test der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.094 Punkten) einkalkulieren. Aber erst bei einem Abgleiten unter die jüngsten Korrekturtiefs bei 14.800 Punkten liege tatsächlich eine obere Umkehr vor. (26.05.2021/ac/a/m)

