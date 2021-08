Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aus dem Schließen der jüngsten Abwärtskurslücke konnte der DAX (ISIN: . WKN: 846900) weiter Kapital schlagen und die Marke von 15.900 Punkten zurückerobern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei sei das Aktienbarometer allerdings innerhalb der Hoch-Tief-Spanne des Vortages verblieben, sodass ein sog. "inside day" entstehe. Dennoch sei das Chartbild oberhalb der alten Hochpunkte bei 15.803/15.811/15.808 Punkten als stabil zu bezeichnen. So lege ein Anstieg über das Hoch vom Wochenbeginn bei 15.931 Punkten den Grundstein für einen erneuten Anlauf auf das bisherige Rekordlevel bei 16.030 Punkten. Die neuen Allzeithochs beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072 WKN: A0AET0) (4.493 Punkte) und beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) (15.384 Punkte) würden den deutschen "blue chips" dabei zusätzlich unter die Arme greifen. Die Marktstruktur gebe Anlegern allerdings weiterhin einige Rätsel auf. In den letzten Handelstagen hätten in den USA viele Einzeltitel neue 52-Wochen-Hochs erreicht. Gleichzeitig sei eine hohe Anzahl neuer Jahrestiefs zu verzeichnen gwesen. Darin spiegele sich eine Marktzerrissenheit wider, wie sie regelmäßig in der Spätphase einer Hausse vorkomme. Deshalb sollten DAX-Investoren nicht zu sorglos agieren. Die 50-Tage-Linie (akt. bei 15.658 Punkten) habe sich zuletzt zwei Mal als solide Haltelinie herauskristallisiert und biete sich deshalb als Stopp an. (25.08.2021/ac/a/m)

