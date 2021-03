Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zwei Tage Durchatmen haben dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bereits ausgereicht, um neue Kraft zu sammeln, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diesen Schluss lege zumindest das gestern erreichte Rekordlevel von 14.602 Punkten nahe. In der Summe sollten Anleger deshalb weiter nach dem Motto "the trend is your friend" verfahren. Ein nachhaltiger Spurt über die jüngsten Hochpunkte bei rund 14.600 Punkten lege dabei den Grundstein, um unser Anlaufziel aus dem Jahresausblick von 15.000 Punkten unmittelbar anzusteuern. Unter "saisonalen Aspekten" bestehe dazu noch bis Anfang Mai ein günstiges Zeitfenster. Die amerikanischen Standardwerte würden derzeit ein ähnliches Bild zeigen. Schließlich hätten Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) und S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gestern ebenfalls neue Allzeithochs verbuchen können. Letzterer sei dabei nur noch 20 Punkte von der 4.000er-Marke entfernt. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefere die aktuelle Kursentwicklung Investoren beim DAX eine wichtige Orientierungshilfe. Das Vortagestief bei 14.409 Punkten werde von zwei höherliegenden Tiefs "eingerahmt". In der Konsequenz entstehe ein sog. "swing low", welches sich als Stop-Loss für tradingorientierte Anleger anbiete. Die strategische Absicherung könnten Investoren indes im Bereich der alten Ausbruchsmarken bei 14.197/14.169 Punkten belassen. (17.03.2021/ac/a/m)

