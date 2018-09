Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die saisonal schwierige Phase von Ende August bis Ende September macht ihrem Ruf (bisher) alle Ehre, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern die Tiefs vom August bzw. Juni bei 12.121/12.104 Punkten preisgeben müssen. Damit sei das zuletzt diskutierte absteigende Dreieck nach unten aufgelöst worden. Doch nicht nur das: Auch in anderen Chartarten - beispielsweise dem Point & Figure- bzw. dem Heikin Ashi-Chart - besitze dieses Level eine besondere Bedeutung. Da auch der seit März 2009 bestehende, langfristige Aufwärtstrend (akt. bei 12.072 Punkten) in diesem Dunstkreis verlaufe, stehe für das Aktienbarometer derzeit viel auf dem Spiel. Auf Wochen- bzw. Monatsbasis notiere der DAX bereits nachhaltig unterhalb der 2009er-Trendlinie. Das Abgleiten unter die o. g. Verlaufstief müsse nach Erachten der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt als Frühwarnsystem dafür angesehen werden, dass die Nackenzone der drohenden Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei 11.800 Punkten tatsächlich zur Disposition gestellt werde. Eine abgeschlossene große obere Umkehr würde den deutschen Standardwerten die nächste Breitseite verpassen und ein Abschlagspotenzial von rund 1.800 Punkten aktivieren. (06.09.2018/ac/a/m)