Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wie erwartet musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern etwas Terrain preisgeben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Damit habe ihr Signalgeber nach Norden - definiert durch das jüngste Verlaufshoch (13.445 Punkte) bzw. das Septemberhoch (13.460 Punkten) - kurzfristig keine Rolle gespielt. Gleichzeitig sei die gestrige Handelsspanne den zweiten Handelstag in Folge innerhalb der am Montag gesetzten Leitplanken verblieben. Deshalb gelte es weiterhin, auch das Montagstief bei 13.257 Punkten im Auge zu behalten. Schließlich würde ein Abgleiten unter dieses Level für ein Scheitern an der o. g. Widerstandszone bei gut 13.400 Punkten sprechen. Gleichzeitig generiere eine Auflösung der jüngsten beiden Innenstäbe das Startsignal für eine kurzfristige Konsolidierung in Richtung der jüngsten Verlaufstiefs bei 13.035/13.005 Punkten. Eine ruhige Gangart werde aktuell durch das Sentiment (AAII) begünstigt, denn der Anteil der Bullen unter den amerikanischen Privatanlegern verharre mit über 49% auf einem hohen Niveau. Dazu passe, dass es unter saisonalen Aspekten in der 2. Dezemberwoche oftmals zu einer kleinen Delle im Verlauf der Jahresendrally komme. (03.12.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >