Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der zweite Handelstag der Woche und zum zweiten Mal sieht sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einer geringen Handelsspanne konfrontiert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Gestern hätten bei den deutschen Standardwerten zwischen Tageshoch und -tief gerade einmal 70 Punkte gelegen. Gleichzeitig stehe der zweite Handelstag in Folge mit einem kleinen Kerzenkörper zu Buche. An beiden Phänomenen lasse sich das aktuelle Kräftesammeln exemplarisch festmachen. Da die amerikanischen Aktienindices (z. B. S&P 500, Dow Jones und NASDAQ Composite) weiter von einem Hoch zum nächsten eilen würden, stimme aber dennoch insgesamt die Richtung. Vor diesem Hintergrund sollte der DAX in den nächsten Tagen Kurs auf die jüngsten Verlaufshochs bei 13.301/308/374 Punkten nehmen. Danach stecke der ehemalige Erholungstrend seit Dezember vergangenen Jahres (akt. bei 13.411 Punkten) den nächsten Widerstand ab. Aber auch unter Risikoaspekten biete der aktuelle Kursverlauf Anlegern eine wichtige Orientierungshilfe. Das Aufwärtsgap vom 4. November bei 13.019/12.992 Punkten bilde zusammen mit einem Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (13.021 bzw. 13.016 Punkte) den ersten wichtigen Unterstützungsbereich. (27.11.2019/ac/a/m)



