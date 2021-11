Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Neben dem Rückfall in die alte Tradingrange der letzten Monate zwischen 14.800 und 16.000 Punkten sorgte das jüngste Abwärtsgap (16.091 zu 16.054 Punkte) für einen wichtigen Belastungsfaktor, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich entstehe nach zuvor drei positiven Kurslücke binnen weniger Wochen dadurch eine klassische Abrisskante. Diesen Belastungsfaktoren habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern Tribut zollen müssen. Die Ausdehnung der jüngsten Gewinnmitnahmen sorge dafür, dass das Aktienbarometer den ersten Rückzugsbereich bereits erreicht habe. Gemeint sei die Kombination aus der 38-Tage-Linie (akt. bei 15.721 Punkten), dem unteren Bollinger Band (akt. bei 15.692 Punkten) sowie einer weiteren Kurslücke (untere Gapkante bei 15.690 Punkte). Auf diesem Niveau sei mit stärkerer Gegenwehr seitens der Bullen zu rechnen. Die markante Lunte der gestrigen Tageskerze unterstreiche diese These bereits. Ohne Hilfe aus den USA, wo heute Thanksgiving gefeiert werde, stünden die Zeichen heute dennoch auf Erholung. Um dem DAX aber zurück in die Erfolgsspur zu verhelfen, sei ein Schließen des jüngsten Abwärtsgaps vonnöten. (25.11.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >