Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am vergangenen Freitag musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erwartungsgemäß die Marke von 16.000 Punkten wieder preisgeben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Unter dem Strich sei das Aktienbarometer damit nach den ersten beiden Handelswochen des Jahres wieder auf dem Niveau des Jahresschlusskurses von 2021 (15.885 Punkte) angelangt. Charttechnisch rücke die Haltezone aus der Nackenlinie des kleinen Doppelbodens vom Dezember (15.834 Punkte) und der 61,8%-Korrektur der Novemberdelle (15.803 Punkte) somit wieder in den Fokus. Die angeführte Bastion werde dabei noch zusätzlich durch die 200-Stunden-Linie (akt. bei 15.804 Punkten) untermauert. Aufgrund der Bedeutung dieses Unterstützungsbündels gelte es, dessen Rebreak tunlichst zu verhindern. Ansonsten müssten Anleger einen Test der 200-Tage-Linie (akt. bei 15.595 Punkten) einkalkulieren. Bei 15.472 Punkten verlaufe auf Wochenbasis zudem der Aufwärtstrend seit März 2020. Übergeordnet würden sich die deutschen Standardwerte weiterhin in einer breitgefassten Schiebezone aus den Lows von November/Dezember bei gut 15.000 Punkten sowie den jüngsten beiden Verlaufshochs bei 16.285/16.290 Punkten befinden. (17.01.2022/ac/a/m)

