Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn hatte der DAX (ISIN: DE0008469008 WKN: 846900) mit Anschlussverkäufen zu kämpfen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei hätten die deutschen Standardwerte sogar ein Abwärtsgap (14.142 zu 14.038 Punkten) hinnehmen müssen und hätten zeitweise sogar deutlich unterhalb der Marke von 14.000 Punkten gelegen. Letzteres gelte dann auch per Tagesschlusskurs (13.924 Punkte). Eine wichtige Haltezone werde derzeit durch das gestrige Tagestief bzw. durch das Tief vom 12. April bei 13.887/13.863 Punkten definiert. Verstärkt werde die beschriebene Bastion noch zusätzlich durch das untere Bollinger Band (akt. bei 13.884 Punkten). Ein Bruch dieses Rückzugsbereichs dürfte deshalb weitere Kursverluste nach sich ziehen, zumal der trendfolgende MACD gerade ein negatives Schnittmuster geliefert habe. Doch es gebe auch verschiedene Hoffnungsschimmer: So habe beispielsweise der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) gestern nach zwei sehr schwachen Handelstagen ein sog. "intraday reversal" ausgeprägt. Darüber hinaus sei die Stimmung unter den US-Privatanlegern gemäß der aktuellen AAII-Umfrage weiter sehr schlecht. Und zu guter Letzt habe am Freitag 90% des gesamten NYSE-Handelsvolumens in fallenden Einzelwerten stattgefunden - häufig ein Indiz für eine kurzfristige Übertreibung nach unten.



Mit Hilfe der Technischen Analyse könnten Anleger schnell viele Aktien untersuchen. Darüber würden Investoren einen Einblick in die grundsätzliche Marktverfassung erhalten. Vor dem Hintergrund dieses Mehrwertes komme der regelmäßig durchgeführten objektiven Auswertung anhand des Momentums, der 200-Tage-Linie und der Relativen Stärke nach Levy eine besondere Bedeutung zu. Dabei würden die Analysten überprüfen , wie viele Einzelwerte aus den drei wichtigsten Anlageregionen Deutschland, Europa und USA sich - gemessen an den drei o. g. Kriterien - in einem Haussetrend befinden würden. Ein positives Momentum, ein Kurs oberhalb der meistbeachteten Glättungslinie sowie ein RSL-Wert von größer als 1 würden ihnen als Maßstäbe dienen. Die Auswertung von Anfang März zeige für alle drei Regionen zwar leicht verbesserte Prozentsätze, doch von einer Situation, in der "die Flut alle Boote hebt", könne derzeit nicht gesprochen werden. Die Mehrzahl der Einzeltitel befinde sich vielmehr unverändert im Abwärtsmodus. Das schwächste Bild würden aktuell die deutschen "blue chips" abgeben, denn gemessen an den drei objektiven Kriterien würden sich hierzulande weniger als ein Viertel der 160 Titel aus DAX, MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) und SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) in einem Aufwärtstrend befinden. (26.04.2022/ac/a/m)



