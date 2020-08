Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem zum Ende des Monats alle Juli-Gewinne des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wieder abverkauft waren, startete der August verheißungsvoll: das Plus von 2,7 Prozent bedeutet den höchsten Tagesgewinn seit dem 2. Juli, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die Erholungsbewegung der 1.000-Punkte-Korrektur könnte den Index wieder bis zum 12.750er-Bereich treiben, wo sich erst eine horizontale Unterstützung etabliert habe, die am letzten Donnerstag mit Verve durchbrochen worden sei. Hinsichtlich der Fibonacci-Analyse könne man vom Ende der Abwärtswelle sprechen, wenn die 61,8-Prozent-Marke bei 12.908 Punkten überwunden werden könne. Darauf hinzuweisen sei, dass der August im langfristigen DAX-Durchschnitt der zweitschlechteste Monat eines Jahres sei, in negativer Hinsicht lediglich vom September getoppt. Daher müsse man sich intensiv mit den wichtigsten Unterstützungen auseinandersetzen, zumal diese eine besondere Signalwirkung hätten. Stabilisiert habe sich das Barometer vergangene Woche mit dem Vier-Wochen-Tief genau an der 55-Tage-Linie, welche mittlerweile um 12.350 Punkte absichere. Werde er unterschritten, diene insbesondere die 200-Tage-Linie im 12.200er-Bereich, sehr wohl aber auch der 200-Wochen-Durchschnitt um 12.125 Punkte als wichtiger Halt. (04.08.2020/ac/a/m)

