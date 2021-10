Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die 38-Tage-Linie (akt. bei 15.477 Punkten) besitzt weiterhin eine hohe Anziehungskraft auf den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieses Mal als "positiver Magnet" im Anschluss an eine schwächere Eröffnung. Der Respekt der Marktteilnehmer vor der angeführten Glättungslinie lasse sich nicht zuletzt an den nur wenig veränderten Schlusskursen im bisherigen Wochenverlauf erkennen. Um das Innehalten der letzten Handelstage zu überwinden, sei deshalb unverändert ein Spurt über das Hoch vom 15. Oktober bei 15.599 Punkten notwendig, denn dann wäre auch der eingangs erwähnte Durchschnitt nachhaltig zurückerobert. Bei einem erneuten Rallyversuch greife dem DAX das neue Allzeithoch des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) unter die Arme.



Andererseits habe das gestrige Tagestief (15.406 Punkte) das Low vom Wochenauftakt bei 15.416 Punkten fast punktgenau bestätigt. Ein Abgleiten unter diese Bastion würde das Risiko eines Scheiterns an der 38-Tage-Linie signifikant erhöhen. So komme dem angeführten gleitenden Durchschnitt unverändert die Funktion des kurzfristig entscheidenden Taktgebers zu. (22.10.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >