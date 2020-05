Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) lässt sich derzeit nicht stoppen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich sei den deutschen Standardwerten erneut - wie an jedem Handelstag im bisherigen Wochenverlauf - ein neues Verlaufshoch (11.813 Punkte) gelungen. Per Schlusskurs habe das Aktienbarometer damit die horizontalen Hürden zwischen 11.600 und 11.700 Punkten sowie die 61,8%-Fibonacci-Korrektur des Kursrückschlags von Februar/März (11.679 Punkte) hinter sich gelassen. Danach bilde der "doppelte Durchschnitt" die nächste Widerstandszone. Zur Erinnerung: Beim DAX liege derzeit die ungewöhnliche Konstellation vor, dass sowohl die Glättungslinie der letzten 200 Tage als auch der Durchschnitt der letzten 200 Wochen bei gut 12.000 Punkten verlaufen würden. Ein bisschen Luft nach oben bestehe also noch, doch der "doppelte Durchschnitt" stelle ein massives "charttechnisches Brett" dar. Vor diesem Hintergrund sollte heute einsetzende Gewinnmitnahmen Anleger nich überraschen. Auf der Unterseite definiere dabei das jüngste Aufwärtsgap bei 11.430/11.391 Punkten eine erste Unterstützung. Unter Risikogesichtspunkten biete sich allerdings auch der Blick auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) an: Ein erneuter Rückfall unter die 200-Tage-Linie bzw. ein nachhaltiges Rebreak der 3.000er-Marke würde die Perspektiven deutlich eintrüben. (29.05.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >