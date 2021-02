Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gönnte sich gestern eine Verschnaufpause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das im Vergleich zum Wochenauftakt tiefere Tageshoch lasse das bisherige Rekordlevel (14.169 Punkte) als sog. "swing high" zurück, so dass im Chartverlauf ein neuralgischer Punkt entstehe. Trotz des Luftholens lägen die deutschen Standardwerte weiter über der runden Marke von 14.000 Punkten, so dass die Risikobegrenzung der Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in Form der Kreuzunterstützung aus der oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 13.864 Punkten) und der Aufwärtskurslücke vom vergangenen Mittwoch (13.866 zu 13.845 Punkten) nicht ernsthaft in Bedrängnis geraten sei. Übergeordnet bleibe es deshalb bei dem zuletzt diskutierten Kurstreiber in Form einer doppelten Flagge - auf Tages- und auf Wochenbasis. Das kleinere Konsolidierungsmuster in der untergeordneten Zeitebene impliziere einen Kursanstieg bis rund 14.300 Punkten. Das größere Pendant im höheren Zeitfenster biete sogar ein längerfristiges Anschlusspotenzial bis rund 15.000 Punkte. Auf dem Weg in diese Region würden die 138,2%-Fibonacci-Projektion bzw. das 161,8%-Pendant der Januar-Konsolidierung (14.445/14.639 Punkte) nennenswerte Etappenziele definieren. (10.02.2021/ac/a/m)

