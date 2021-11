Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der gestrige Handelstag lieferte beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) einen erneuten Beleg für die These "Gap als Taktgeber", denn das Aktienbarometer lief in die besagte Kurslücke hinein, die untere Gapkante bei 15.973 Punkten konnten die deutschen Standardwerte aber verteidigen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das Lösen vom Tagestief bei 15.986 Punkten sorge zudem für die Ausbildung eines "Hammer"-Musters - beides eine grundsätzlich konstruktive Entwicklung. Die Erholung im Tagesverlauf habe noch eine weitere Konsequenz: dem DAX sei mit 16.068 Punkten das höchste Closing der Historie gelungen. Unter dem Strich könnten Anleger die o. g. Gapkante unverändert als engmaschige Absicherungsoption heranziehen. Solange die beschriebene Kurslücke Bestand habe, könne die Kursentwicklung der letzten Monate als klassische Tradingrange zwischen 14.800 und 16.000 Punkten interpretiert werden. Aufgrund der Vorgaben drohe dem DAX allerdings eine schwächere Eröffnung. Die runde Kursmarke bleibe somit im Fokus. Mit einem Bullenanteil von 48% signalisiere die aktuelle Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) zudem eine optimistische Grundhaltung der US-Privatanleger.(11.11.2021/ac/a/m)

