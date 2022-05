Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Erwartungsgemäß musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern zunächst Kursverluste einstecken, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Bis zum Ende der Handelssitzung sei allerdings eine deutliche Erholung gelungen. Die letzten drei Tagestiefs hätten die deutschen Standardwerte dabei allesamt im Bereich der runden Marke von 13.500 Punkten ausgeprägt. Damit seien wir unmittelbar bei der wichtigen Haltezone aus den alten Ausbruchsmarken im langfristigen Bereich bei 13.800/13.500 Punkten bzw. dem jüngsten "swing low" bei 13.381 Punkten. Einen Bruch dieser Bastion gelte es aus charttechnischer Sicht weiterhin unbedingt zu verhindern. Für eine Wende zum Besseren sei bei den deutschen "blue chips" indes unverändert eine Rückeroberung der 50-Tage-Linie (akt. bei 14.031 Punkten) bzw. ein Spurt über den Anfang Januar etablierten Abwärtstrend (akt. bei 14.078 Punkten) die zwingend notwendige Ausgangsvoraussetzung. Zumindest einen Rallyversuch in diese Richtung dürfte der DAX zum Wochenende heute starten. Zum Abschluss noch ein Wort zum Sentiment und der Stimmungserhebung der American Association of Individual Investors (AAII). Die Stimmung unter den amerikanischen Privatanlegern sei immer noch skeptisch, erreiche aber nicht mehr die historischen Tiefstände von vor zwei Wochen. (13.05.2022/ac/a/m)

