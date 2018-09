Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) muss den negativen Weichenstellungen der letzten Tage weiter Tribut zollen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zur Erinnerung: Mit dem Rutsch unter die Tiefs vom August bzw. Juni bei 12.121/12.104 Punkten habe das Aktienbarometer ein absteigendes Dreieck nach unten verlassen. Gleichzeitig sorge das Abgleiten unter die angeführte Zone für ein Ausstiegssignal aus Sicht des Point & Figure-Charts. Als drittes Negativargument sei der Bruch des Aufwärtstrends seit März 2009 (akt. bei 12.078 Punkten) zu werten, der sich gestern verfestigt habe. Per Saldo dürfte der Druck auf die horizontale Haltezone bei 11.800 Punkten hoch bleiben. Dieses Level sei deshalb so wichtig, weil hier die Nackenlinie der drohenden Schulter-Kopf-Schulter-Formation der letzten anderthalb Jahre verlaufe. Aus der Höhe des beschriebenen absteigenden Dreiecks ergebe sich ein kalkulatorisches Kursziel unterhalb der nächsten Schlüsselmarke von 11.800 Punkten. Da eine abgeschlossene obere Umkehr wiederum ein neues rechnerisches Abschlagspotenzial von rund 1.800 Punkten aktiviere, würde diese Weichenstellung die charttechnische Schlagseite der deutschen Standardwerte nochmals vergrößern. (07.09.2018/ac/a/m)