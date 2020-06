Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Dynamik, mit welcher der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verlorengegangenes Terrain gutmacht, lässt viele Investoren ratlos zurück, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So summiere sich das Plus der deutschen Standardwerte im bisherigen Wochenverlauf auf 900 Punkte. Seit Mitte Mai habe das Aktienbarometer sogar mehr als 2.300 Punkte hinzugewonnen. Charttechnisch habe mit einem weiteren Aufwärtsgap (12.056/12.134 Punkten) die 200-Tage-Linie (akt. bei 12.111 Punkten) zurückerobert werden können. Zuletzt hätten die Analysten zudem auf das besondere Phänomen hingewiesen, dass auch die längerfristige Glättung der letzten 200 Wochen im Bereich der 12.000er-Marke verlaufe. Mit anderen Worten: Der DAX habe den "doppelten Durchschnitt" überspringen können, was dem laufenden Erholungsimpuls zusätzlichen Nachdruck verleihe. Eine alte Aufwärtstrendlinie (akt. bei 12.644 Punkten), die ihren Ursprung im Korrekturtief von Dezember 2018 habe, markiere nun das nächste Anlaufziel. Um aufkommender Euphorie vorzubeugen, sollten Anleger ein striktes Money Management verfolgen. Aufgrund der Bedeutung der beiden o. g. Glättungslinien - noch zusätzlich verstärkt durch die gestrige Aufwärtskurslücke - biete sich die Kumulationszone bei gut 12.000 Punkten als Absicherung für aufgelaufene Gewinne an. (04.06.2020/ac/a/m)

