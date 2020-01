Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zuletzt haben wir die Signalfunktion des Kreuzwiderstands aus dem alten Aufwärtstrend seit August 2019 (akt. bei 13.407 Punkten) und dem Abwärtsgap vom Wochenauftakt (13.399 zu 13.511 Punkte) für die weitere DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Entwicklung betont, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Solange die deutschen Standardwerte unterhalb dieser Schlüsselzone notieren würden, halte die zuletzt eingeleitet Konsolidierungsphase an. Aufgrund der gestrigen Kursentwicklung habe sich diese sogar verschärft. Dafür gebe es mehrere Gründe: Zunächst habe das Aktienbarometer mit einem weiteren Abwärtsgap bei 13.296/13.262 Punkten die 50-Tage-Linie (akt. bei 13.280 Punkten) preisgeben müssen. In der Folge sei es sogar zu einem neuen Verlaufstief (13.119 Punkte) gekommen. Die Tiefpunkte bei rund 12.900 Punkten würden nun den nächsten Rückzugsbereich markieren, welcher durch das 38,2%-Fibonacci-Retracement des Hausseimpulses seit Anfang Oktober (12.967 Punkte) zusätzlich unterstrichen werde. Zum Wochenabschluss dürfte sich der DAX zwar erholen, für eine wirkliche Verbesserung der Chartlage sei aber zumindest eine Rückeroberung der o. g. 50-Tages-Glättung bzw. ein Schließen der gestrigen Kurslücke nötig. (31.01.2020/ac/a/m)



