Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Man erkennt es insbesonders, sofern in den Stundenchart hinein gezoomt wird: der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte am gestrigen Dienstag den Kopf gerade noch einmal aus der Schlinge ziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei der vom 17-Monats-Tief ausgehende und knapp fünf Monate alte Aufwärtstrend am gestrigen Dienstag zwar angekratzt, letztlich aber gerade noch behauptet worden. Sei der Börsengott dem deutschen Blue-Chip-Index auch an Maria Himmelfahrt gewogen? Oder setze sich die nicht zuletzt saisonal induzierte Korrektur mit neuen Zwischentiefs Richtung 12.104 Zähler fort, wo sich ein markantes Low vom Juni befinde? Nicht unerwähnt bleiben dürfe in diesem Zusammenhang der seit März 2009 gültige, um 12.000 Punkte verlaufende Basis-Aufwärtstrend. Dass dieser im Laufe des Spätsommers/Frühherbst noch getestet werden werde, für eine solche Wette würden die Quoten derzeit nicht mehr allzu hoch sein. Das gestrige Tageshoch habe mit 12.461 Punkten unmittelbar an der ersten auffälligen Widerstandszone von 12.467/12.493 Zählern gelegen. Werde sie überwunden, sei zumindest etwas Druck heraus genommen und der DAX könnte sich weiter gen 12.600er-Zone erholen, wo dann der gebrochene Aufwärtstrend und die 55-Tage-Linie als Hürde warten würden. (15.08.2018/ac/a/m)