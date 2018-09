Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An den letzten drei Handelstagen setzte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) jeweils mit der Schlüsselzone aus den Tiefs von Juni und August bei 12.104/12.121 Punkten bzw. dem ehemaligen Aufwärtstrend seit März (akt. bei 12.120 Punkten) auseinander, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Ein nachhaltiger Spurt über dieses Level würde das Anfang September nach unten aufgelöste absteigende Dreieck negieren und somit ganz wesentlich zur Entspannung der aktuellen charttechnischen Gratwanderung beitragen. Lohn der Mühen wäre ein Anlauf auf den kurzfristigen Abwärtstrend seit Mitte Juni (akt. bei 12.546 Punkten). Die Vorgaben würden heute aber eher eine schwächere DAX-Eröffnung erwarten lassen. D. h. das Ringen um die o. g. Schlüsselzone dürfte in die Verlängerung gehen. Auf der Unterseite habe das Aktienbarometer bisher ohnehin nur einen geringen Puffer zu der Kernunterstützung aus verschiedenen Tiefpunkten bei rund 11.800 Punkten aufbauen können. Die zuletzt genannte Marke sollten Anleger unverändert als strategische Absicherung heranziehen, denn deren Bruch würde nach wie vor eine klassische Schulter-Kopf-Schulter vervollständigen. (18.09.2018/ac/a/m)