Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Fünf-Wochen-Hoch 10.820 Punkte des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) vom Dienstag, 14. April könnte uns nun erst einmal als Widerstand erhalten bleiben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die wegen des stark überkauften Marktzustands notwendig gewordene Konsolidierung habe begonnen und ihr dürfte auch die an einem Tief von vor vier Wochen beginnende Aufwärtstrendlinie zum Opfer fallen, der einfach zu steil sei, um noch viel länger durchzuhalten zu sein. Dann käme es auf die "Schlüsselunterstützung" unterhalb der 10.300er-Zone an. Dort lägen das markante Tief von Dezember 2018 (10.279 Punkte, gestriger Schlusskurs!), das "2020-uncharted-territory" 10.137/10.198 Zähler und das untere Ende 10.097 Punkte der jüngsten Notierungslücke. Inzwischen könne man zudem die neuen Fibonacci-Retracements der massiven Erholungsrally anlegen. Bei etwa 9840 Punkten, zufällig auch das obere Ende eines weiteren Gaps, wäre die Mindestkorrektur 38,2 Prozent abgearbeitet und unter exakt 9235 Zählern wäre diese beendet. Bleibt zuletzt natürlich der Blick nach oben: bliebe der Aufwärtstrend intakt und die Bullen am Drücker, liege das nächste Hauptziel des DAX weiterhin im Bereich von 11.030 Punkten und darüber dann um 11.266 Zähler, dem Zwischentief vom vorigen August. (16.04.2020/ac/a/m)

