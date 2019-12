Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Unsere Skepsis nach dem dynamischen Abverkauf am ersten Handelstag im Dezember war beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) durchaus angebracht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zwar sei es gestern zunächst zu einem Erholungsversuch gekommen, doch per Tagesschlusskurs stünden erneut eine rote Tageskerze sowie ein neues Verlaufstief bei 12.927 Punkten zu Buche. Aufgrund des zweiten Schlusskurses unterhalb der Marke von 13.000 Punkten, sollten charttechnisch motivierte Anleger tendenziell vorsichtig bleiben. Schließlich schwebe über der weiteren Kursentwicklung des Aktienbarometers das Damoklesschwert eines kleinen Doppeltops, welches durch die jüngsten Verlaufshochs bei 13.374/13.338 Punkten definiert werde. Aus der Höhe der oberen Umkehr ergebe sich ein rechnerisches Abschlagspotenzial von rund 300 Punkten. Eine Belastungsprobe der 50-Tage-Linie (akt. bei 12.813 Punkten) sollten Investoren also einkalkulieren. Bei einem Ausloten des skizzierten Rückschlagpotenzials rücke sogar der Aufwärtstrend seit August 2019 (akt. bei 12.677 Punkten) wieder ins Blickfeld. Um das diskutierte Doppeltopp zu negieren, sei indes ein Schlusskurs oberhalb des Tiefs vom 21. November bei 13.044 Punkten notwendig. (04.12.2019/ac/a/m)



