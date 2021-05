Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Das Ringen geht in die nächste Runde" lautete unsere gestrige Überschrift, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Aussage treffe den Nagel weiterhin auf den Kopf, denn dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei zum zweiten Mal in Folge auf Schlusskursbasis ein Sprung über die alten Rekordstände bei 15.538/15.502 Punkten verwehrt geblieben. Da das Aktienbarometer zudem unterhalb des Allzeithochs vom Wochenauftakt (15.569 Punkte) verblieben sei, müsse letzteres inzwischen zusätzlich als ein sog. "swing high" interpretiert werden. Dieses charttechnische Phänomen markiere häufig kurzfristige Wendepunkte, sodass die Gefahr eines "false breaks" steige. Bei einem Unterschreiten des gestrigen Tagestiefs bei 15.407 Punkten müssten Anleger deshalb von einer Belastungsprobe der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.113 Punkten) ausgehen. Die große strategische Fragestellung laute ohnehin unverändert "konstruktive Konsolidierung oder drohende Topformation". Während für ersteres ein nachhaltiger Vorstoß in "uncharted territory" nötig sei, liege erst bei einem Abgleiten unter die jüngsten Korrekturtiefs bei 14.800 Punkten tatsächlich eine abgeschlossene, obere Umkehr vor. (27.05.2021/ac/a/m)

