Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach drei Allzeithochs im bisherigen Wochenverlauf riss gestern die Erfolgssträhne bei S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Entwicklung sei nicht ohne Folge für die deutschen Standardwerte geblieben. So habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern ein Abwärtsgap bei 15.853/15.835 Punkten hinnehmen müssen. Solche Kurslücken, die auf Schlusskursbasis offenbleiben würden, würden für einen kurzfristigen Belastungsfaktor sorgen. In die gleiche Kerbe schlage ein weiteres charttechnisches Phänomen. So bilde das Vortageshoch bei 15.933 Punkten in Verbindung mit den beiden angrenzenden, tieferliegenden Hochs ein sog. "swing high". Auch dieses Kursmuster signalisiere einen kurzfristigen Korrekturbedarf. Eine Schlüsselrolle komme in diesem Kontext der 50-Tage-Linie (akt. bei 15.662 Punkten) zu. In der vergangenen Woche habe sich dieser gleitende Durchschnitt mehrfach als solider Halt erwiesen. Entsprechend hätte ein Bruch dieser Bastion Signalcharakter: Das alte Rekordhoch vom April bei 15.502 Punkten, die Tiefs bei 15.300 Punkten sowie das Juli-Low (15.049 Punkte) würden dann mögliche Rückzugsniveaus definieren. Ein schnelles Gap-Closing würde indes zum wiederholten Mal eine Chance für die Bären zunichtemachen. (27.08.2021/ac/a/m)

