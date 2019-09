Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte gestern seine Serie von Handelstagen mit neuen Verlaufshochs auf sieben ausbauen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dank des neuen Hochs (12.472 Punkte) habe das Aktienbarometer die nächste Hürde in Form des Maihochs (12.436 Punkte) abgearbeitet. Dennoch liefere die gestrige Tageskerze auch einige Risikohinweise. So lägen Eröffnungs- und Schlusskurs dicht beieinander, so dass sich eine Kerze mit kleinem Körper ergebe. Darüber hinaus möchten die Analysten die nahezu deckungsgleichen Tiefs der letzten beiden Tage (12.318/12 Punkte) hervorheben. Die beiden Tagestiefs würden die Bedeutung der vorgestern gerissenen Aufwärtskurslücke (untere Gapkante bei 12.292 Punkten) unterstreichen. In der Summe biete sich die hier entstehende Schlüsselunterstützung als engmaschige Absicherung für tradingorientierte Anleger an. Solange der DAX diese Bastion verteidige, behalte das Aktienbarometer aus charttechnischer Sicht die Hochs bei 12.600 bzw. 12656 Punkten im Blick. Zwischen den beiden angeführten Hochpunkten verlaufe zudem der ehemalige Erholungstrend seit Ende vergangenen Jahres (akt. bei 12.635 Punkten), so dass hier ein wichtiger Kreuzwiderstand entstehe. (13.09.2019/ac/a/m)

