Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den durchwachsenen Wochenauftakt machte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern mit einem neuen Verlaufshoch bei 12.598 Punkten auf eindrucksvolle Art und Weise vergessen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Unter dem Strich schlage das Aktienbarometer somit weiter Kapital aus der zuletzt immer wieder beschriebenen Aufwärtskurslücke (12.011 zu 12.136 Punkten), mit der seinerzeit die Rückkehr in den Aufwärtstrend seit Februar 2016 (akt. bei 12.200 Punkten) geglückte sei. Letztlich sei es nun nur noch ein Wimpernschlag bis zum Hoch von Ende Februar (12.601 Punkte) bzw. bis zur 200-Tage-Linie (akt. bei 12.661 Punkten). Die Bedeutung der langfristigen Glättungslinie werde noch zusätzlich durch das 50%-Retracement des gesamten Korrekturimpulses von Ende Januar bis Ende März (12.662 Punkte) untermauert. Knapp darüber bestünden in Form des Tiefs vom ersten Handelstag des Jahres (12.745 Punkte) sowie einer weiteren Kurslücke (12.753 zu 12.782 Punkte) weitere Hürden. In der Summe müssten die deutschen Standardwerte auf diesem Niveau ein "dickes Brett" bohren. Andererseits gebe es hier aus charttechnischer Sicht auch einiges zu gewinnen, denn ein Spurt über diese Barrieren würde das zuvor ausgeprägte Doppeltopp negieren. (18.04.2018/ac/a/m)