Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die aktuelle Marktphase ist sehr stark von der Psychologie geprägt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Angst und Gier würden derzeit eine größere Rolle als zu "normalen Zeiten" zählen. Nicht zuletzt in der hohen Schwankungsintensität der letzten Handelstage spiegele sich diese Grundannahme wider. So habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auch gestern eine Hoch-Tief-Spanne von mehr als 500 Punkten verkraften müssen. Die erneute Kursschwäche drücke das Aktienbarometer wieder unter die Marke von 14.000 Punkten. Die nächste Unterstützung markiere das Ausverkaufstief vom vergangenen Donnerstag bei 13.807 Punkten. Die Bedeutung dieses Levels werde durch das höchste Handelsvolumen seit Juni 2020 untermauert. Gleichzeitig decke sich das beschriebene Bewegungstief mit dem Kursziel der vorangegangenen Topbildung sowie mit den alten DAX-Ausbruchsmarken bei 13.800/13.500 Punkten. Diese Bastion gelte es demnach unbedingt zu verteidigen. Ansonsten würde sich die charttechnische Schlagseite des DAX weiter vergrößern und die 200-Wochen-Linie (akt. bei 13.111 Punkten) definiere dann den nächsten Rückzugsbereich. Aus Sicht der Bullen gehe es kurzfristig dagegen vor allem um eine Stabilisierung und das Finden eines neuen Marktgleichgewichtes. (02.03.2022/ac/a/m)

