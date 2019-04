Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX pendelte gestern lange Zeit um die psychologisch wichtige 12.000er Marke, bevor sich am Nachmittag zunehmender Abgabedruck bemerkbar machte, so die Analysten der Helaba.CharttechnikAuf die beiden zuletzt ausgebildeten "Spinning Tops" sei gestern eine ausgeprägte Abwärtskerze gefolgt. Bemerkenswert sei, dass damit das Fibonacci-Level bei 11.942 (Bezugspunkte 10.279 und 12.456) ebenso wie das "große Retracement" bei 11.938 (Bezugspunkte 10.279 und 13.596) sowie der 55-Wochendurchschnitt (11.907) auf Schlusskursbasis unterschritten worden seien. Auch hätten weitere Marken wie die Begrenzung des Time Series Channels (11.887) nicht verteidigt werden können. Damit werde die Gefahr größer, dass der Support bei 11.825 (Fibonacci), die Begrenzung des 144er Regressions-Kanals (11.760) und nicht zuletzt die 200-Tageslinie (11.696) wieder in den Blickpunkt rücken würden. Insbesondere nachdem bereits eine ganze Reihe von Indikatoren damit begonnen habe, Richtung Süden zu drehen. (10.04.2019/ac/a/m)