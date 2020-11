Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach den fulminanten Kursgewinnen vom Wochenbeginn schlägt der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) weiterhin eine ruhigere Gangart an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Den zweiten Handelstag in Folge verbleibe das Aktienbarometer damit innerhalb der Handelsspanne vom Montag. Dennoch stehe unter dem Strich auf Schlusskursbasis ein weiteres Kursplus zu Buche. Dank dieser Entwicklung würden die deutschen Standardwerte den Ausbruch aus der seit dem Verlaufshoch von Anfang September bei 13.460 Punkten bestehenden Korrekturflagge bestätigen. Dieses trendbestätigende Kursmuster liefere den Aktienbullen ein wichtiges Argument an die Hand. Die nächste wichtige Widerstandszone beginne beim jüngsten Verlaufshoch (13.297 Punkte) und reiche bis zum oben genannten Septemberhoch.



Einen Wermutstropfen gebe es allerdings auch: Die aktuelle Sentimenterhebung der American Association of Individual Investors (AAII) weise einen Bullenanteil unter den US-Privatanlegern von fast 56% aus - der höchste Stand seit Januar 2018! Der Zuwachs der Optimisten von fast 18%-Punkten in der letzten Woche suche ebenfalls seinesgleichen. Aufgrund der kurzfristig euphorischen Stimmung sollten DAX®-Investoren eine Absicherung auf Basis der Aufwärtskurslücke vom Wochenauftakt (12.671 zu 12.596 Punkten) unbedingt beachten. (12.11.2020/ac/a/m)



