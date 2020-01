Der DAX befinde sich aktuell übergeordnet weiterhin in einem Aufwärtstrend mit höheren Hochpunkten. Allerdings sei der Kursanstieg seit Anfang November gering ausgefallen. Der DAX könnte sich in einer leicht steigenden Top-Bildung nach dem vorherigen monatelangen Kursanstieg befinden.



Die Short-Szenarien: Der DAX sacke nach dem Richtungswechsel am Vortag weiter ab und durchbreche auch die wichtige Marke von 13.400 Punkten nach unten. Dann würde sich die Lage deutlich eintrüben und weitere Abwärtsdynamik, zunächst bis zur Unterstützung bei 13.200 Punkten, entwickeln. Darunter dürften die Bären dann Kurs auf die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten nehmen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne den Kursrücksetzer vom Vortag zügig abschütteln und einen neuen Angriff auf die Marke von 13.650 Punkten unternehmen. Gelinge hier ein Durchbruch, würde sich allerdings der große Fibonacci-Fächer bei etwa 13.700 Punkten den Bullen in den Weg stellen. (23.01.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) konnte am Vortag direkt mit einer kräftigen Aufwärtskurslücke bei 13.601 Punkten in den Handel starten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Im frühen Handel habe der Leitindex weiter bis 13.640 Punkte hochziehen und damit ein neues Allzeithoch markieren können. In der Folge sei der DAX aber klar abgesackt und zur Schlussglocke bei 13.515 Punkten aus dem Handel gegangen. Nachbörslich sei der DAX weiter unter Druck geraten. Bis zum Handelsschluss in New York habe der DAX noch unter die Marke von 13.500 Punkten abgegeben und sei bis 13.465 Punkte in die Tiefe gefallen. Der DAX zeige dabei nicht nur im oberen Trendanalbereich im Tageschart Schwäche, sondern auch am Fibonacci-Fächer im Monatschart. Sollte sich die Korrektur ausweiten, könnte sich aus dem aktuellen Kursrücksetzer eine langfristige Abwärtsbewegung entwickeln.