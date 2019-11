Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist mittelfristiger unter normalen Bedingungen weit gelaufen, was sich seit 07.11. auch mit Stagnationen bemerkbar macht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Insgesamt sollte es den DAX aber kaum hindern, bald weitere neue Jahreshochs zu sehen. Die Intermarket-Situation zeige dies auf. Überall gebe es neue Hochs, gestern auch im MDAX, neues ATH!



Das DAX-Aufwärtspotenzial sei momentan weiterhin unter normalen Umständen kanalbedingt begrenzt. Es lasse sich auf 13.350/13.423 beziffern. Widerstände würden sich heute bei 13.300 sowie im weiteren Verlauf bei 13.335/13.350 und 13.375 (Überschuss 13.423) ableiten. Unterstützung biete am Vormittag das FDAX Level 13.200 (EMA200/ h1), was sich so etwa naturgemäß auch im XDAX wiederfinde. Unterhalb von 13.200 (Stundenschluss zähle) falle der DAX bis 13.044/13.037 und schieße dann in vielen Fällen wieder nach oben. (27.11.2019/ac/a/m)

