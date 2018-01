Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gestern war es so weit: Dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gelang der erwartete Sprung auf ein neues Allzeithoch (13.597 Punkte), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Für ein zusätzliches Ausrufezeichen sorge in diesem Zusammenhang, dass das Aktienbarometer den Spurt über den ehemaligen Rekordstand von Anfang November (13.526 Punkte) per Aufwärtsgap (13.470 zu 13.518 Punkte) vollzogen habe. Bestätigt werde der beschriebene Ausbruch durch die trendfolgenden Indikatoren MACD und Aroon, die mit bestehenden Kaufsignalen für zusätzlichen Rückenwind sorgen würden. Per Saldo stehe die Börsenampel weiterhin auf "grün". Im "uncharted territory" ergebe sich das nächste Anlaufziel aus der 138,2%-Fibonacci-Projektion der Korrektur von Anfang November bis zum ersten Handelstag 2018 (13.824 Punkten). Danach wäre der Weg frei, um das Kursziel des großen, aufsteigenden Dreiecks im Bereich von 14.000 Punkten tatsächlich auszuschöpfen. Der gestrige Freudensprung gebe Anlegern allerdings auch die Gelegenheit, den Stopp für bestehende Engagements nachzuziehen. Prädestiniert als engmaschige Absicherung sei dabei die untere Gapkante der o. g. Aufwärtskurslücke (13.470 Punkte). (24.01.2018/ac/a/m)