Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die weiter steigenden Corona-Neuinfektionszahlen und die damit einhergehenden Restriktionen lassen die Sorgenfalten der Marktteilnehmer größer werden, so die Analysten der Helaba.Heute würden in den USA die Bücher unter anderem von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA), Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT), Align Technology (ISIN: US0162551016, WKN: 590375), Biogen (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB), Kinder Morgan (ISIN: US49456B1017, WKN: A1H6GK), LAM Research (ISIN: US5128071082, WKN: 869686), Northern Trust (ISIN: US6658591044, WKN: 854009) und Whirlpool (ISIN: US9633201069, WKN: 856331, NYSE Ticker-Symbol: WHR) geöffnet. Hierzulande werde dies beispielsweise bei der Software AG (ISIN: DE000A2GS401, WKN: A2GS40, Ticker-Symbol: SOW, NASDAQ OTC-Symbol: SWDAF) der Fall sein.Die Schwächeanzeichen des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) würden sich aus technischer Sicht zunehmend verstärken. Hervorzuheben sei der Rutsch unter den vielfach umkämpften 55-Tagedurchschnitt und der bereits negative Tertiärtrend. Zudem sei das fehlende Momentum auf der Oberseite augenscheinlich geworden. Bezogen auf den Gesamtmarkt sei gestern das Verhältnis von Gewinnern zu Verlierern mit 1:2 negativ ausgefallen. Die Anzahl neuer Hoch vs. neuer Tiefs habe sich hingegen die Waage gehalten. Für den weiteren Verlauf werde es entscheidend sein, ob die bei 12.756 Zählern verlaufende 100-Tagelinie schnell zurückerobert werden könne. Sollte dies nicht gelingen, müsste mit einer Zunahme der Abwärtsdynamik gerechnet werden. Der 200-Tage-EMA (12.403) wäre dann das erste größere Kursziel. Auf dem Weg dorthin gebe es bei 12.633, 12.583 und 12.510 weitere Support. (21.10.2020/ac/a/m)