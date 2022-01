Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden, nachdem am Vortag noch Signale für eine womöglich restriktiver als erwartete Geldpolitik der US-Notenbank FED die Kurse teils deutlich belastet habe. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe zum Wochenschluss kaum verändert geschlossen. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland sei zuletzt um ein halbes Prozent gestiegen und der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungsregion Hongkong habe eineinhalb Prozent hinzugewonnen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vor dem konjunkturellen Höhepunkt der Woche dürften die Anleger am Freitag in Wartestellung gehen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am frühen Nachmittag werde der Bericht über den US-Arbeitsmarkt im Dezember veröffentlicht. Von ihm würden sich die Börsianer weiteren Aufschluss über die Lage der Beschäftigung sowie über Löhne und Gehälter erwarten.Sollten die Zahlen die Erwartungen übertreffen, könnten die zuletzt wieder hochgekochten Zinssorgen zunehmen und auf die Aktienkurse drücken. Die Sorge um steigende Zinsen hätten dem DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am Vortag einen Rückschlag verpasst. Zudem würden sich die Blicke auf Daten zu den Verbraucherpreisen in der Europäischen Union richten.Mit Spannung werde am heutigen Freitag auch auf den Bund-Länder-Gipfel und damit neue Corona-Regeln geblickt. Damit würden wohl auch erneut die Aktien der Impfstoffhersteller wie BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2), Moderna (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9) und Valneva (ISIN FR0004056851/ WKN A0MVJZ) im Blickpunkt stehen. Zuletzt hätten sich die Papiere auf deutlichem Korrekturkurs befunden.Die Stimmung an der New Yorker Wall Street habe sich nach einem starken Jahresauftakt eingetrübt. Details aus dem Notenbank-Protokoll hätten bereits für einen schwachen Handelsschluss am Mittwoch gesorgt. Am Donnerstag habe der Dow Jones Industrial (ISIN US2605661048/ WKN 969420) weitere 0,47 Prozent auf 36.236,47 Punkte verloren.