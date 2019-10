Ausblick: Die Überkauftheit sei beim Deutschen Aktienindex weiter vorhanden. Zudem flaue die Dynamik ab. In den kommenden Tagen könnten daher größere Gewinnmitnahmen folgen. Diese dürften den Index zumindest auf dieses Kursniveau drücken.



Die Short-Szenarien: Falle der Index unter das gestrige Tief bei 12.730 Punkte zurück, erhöhe sich die Wahrscheinlichkeit auf einen Rückgang bis 12.600 Punkte deutlich. Ein Tagesschlusskurs unter 12.600 Punkte würde womöglich zu einem Test der 12.500 Punkte-Marke führen. Auf diesem Kursniveau sei der Index allerdings sehr gut unterstützt. Daher könnte sich die Rally-Bewegung von dort fortsetzen.



Die Long-Szenarien: Oberhalb von 12.730 Punkten könne jederzeit ein Angriff auf die runde 13.000er Marke erfolgen. Auf den Weg dorthin würde nur die Widerstandszone bei rund 12.900 Punkten im Weg stehen. Ein Tagesschlusskurs über 12.900 Punkte könnte zu einem Short-Squeeze sogar deutlich über die 13.000 Punkte-Marke führen. (23.10.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte in den vergangenen Tagen knapp 1.000 Punkte zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe der Index in der letzten Woche ein Hoch bei 12.814 Punkten erreicht. In dieser Woche seien die Käufer jedoch bereits zweimal an der 12.800 Punkte-Marke gescheitert. Die Hochpunkte hätten bei 12.787 und bei 12.791 Punkten gelegen. Zur gestrigen Schlussglocke habe der DAX bei 12.754 Punkten notiert. Die Handelsspanne sei mit gerade einmal 60 Punkten relativ eng gewesen. Zudem sei ein Doji im Tageschart entstanden. Aus diesem Muster würden sich nun sehr kurzfristige Handelssignale ableiten lassen.