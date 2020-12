Ausblick: Die Bären hätten sich mit dem Abverkauf vom Freitag zurückgemeldet und könnten in den nächsten Tagen für eine Fortsetzung dieser Korrektur sorgen. Der Aufwärtstrend der letzten Wochen dürfte davon jedoch nicht betroffen sein.



Die Long-Szenarien: Bei einem Rückfall unter 13.000 Punkte wäre mit Abgaben bis 12.886 und 12.750 Punkte zu rechnen, ehe sich der Aufwärtstrend dort fortsetzen sollte. Werde dabei auch die Hürde bei 13.313 Punkten zurückerobert, wäre ein Longsignal aktiviert. In diesem Fall könnte der Index bis 13.460 Punkte steigen. Darüber stünde bereits das Allzeithoch auf der Agenda der Bullen.



Die Short-Szenarien: Breche der Index dagegen in den nächsten Tagen auch unter die 12.750 Punkte-Marke ein, stünde ein Rücksetzer an die überschrittene Abwärtstrendlinie auf Höhe der Unterstützung bei 12.633 Punkten an. Auf diesem Niveau sollte sich der DAX jedoch stabilisieren und den Anstieg fortsetzen. Andernfalls käme es zu einem Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 12.207 Punkten. (14.12.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX war nach einer massiven Verkaufswelle an der 11.575 Punkte-Marke von den Bullen aufgefangen und direkt in einen neuen Aufwärtsimpuls befördert worden, der den Index ohne Gegenbewegung wieder über 12.886 Punkte und an den Bereich des Erholungshochs bei 13.460 Punkten geführt hatte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dort seien zwei Ausbruchsversuche in den letzten Wochen gescheitert und hätten so für eine kurzfristige Eintrübung des Chartbildes gesorgt. Im Freitagshandel sei der Index dann deutlich unter Druck gekommen und an die Unterstützungszone bei 13.000 Punkten zurückgefallen. Dieser Bereich habe im späten Handel verteidigt werden können.