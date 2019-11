Ausblick: Der DAX befinde sich aktuell in einer Abwärtskorrektur im übergeordneten Aufwärtstrend.



Die Short-Szenarien: Der DAX könne sich nicht mehr nachhaltig über der Marke von 13.200 Punkten halten und rutsche im Verlauf weiter ab. Die nächste Auffangmarke unter 13.200 Punkten befinde sich an der Unterstützung im Bereich von 13.110 Punkten. Unter 13.110 Punkte dürften die Bären Kurs auf das offene Gap bei 12.992 Punkten nehmen. Gehe es weiter tiefer, dürfte die Unterstützungszone bei 12.800 Punkten angelaufen werden. Erst darunter würde sich die Lage auch im großen Bild wieder eintrüben und ein Trendwechsel auf Short möglich werden.



Die Long-Szenarien: Der Index könne sich weitgehend über 13.200 Punkte halten und zeige damit kurzfristig Stärke. In der Folge würden die Bullen einen erneuten Angriff auf den Widerstand bei 13.300 Punkten starten. Gelinge hier ein Ausbruch nach oben, würde die Luft aber trotzdem weiter sehr dünn bleiben und wohl nur ein Hochlauf bis zum Widerstand bei 13.350 Punkte gelingen. Bedenklich für einen nachhaltigen weiteren Anstieg seien die offenen Gaps bei 12.992, 12.495 und 12.202 Punkten. Gaps würden in der weiten Mehrheit der Fälle wieder geschlossen. (12.11.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist in der Vorwoche an der runden Marke von 13.300 Punkten nach unten abgeprallt und im Verlauf weiter zurückgesetzt, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am Vortag sei der Index auch unter die Marke von 13.200 Punkte gesackt und habe damit ein erstes Schwächesignal signalisiert. Der DAX sei am Vortag schließlich bei 13.198 Punkten aus dem Handel gegangen und zeige sich vorbörslich am frühen Dienstagmorgen bei 13.210 Punkten nur leicht höher. Im Blickpunkt stehe weiterhin die Marke von 13.200 Punkten als kurzfristige Signalmarke. Unter 13.200 Punkte sei eher mit einer Ausweitung der Korrektur zu rechnen, über 13.200 Punkte drohe ein erneuter Angriff der Bullen auf die Marke von 13.300 Punkten.