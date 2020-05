Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hatte Mittwoch große Ziele erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Es handle sich um das große 61,8% Retracement (11.679) der Strecke Allzeithoch zu Crashtief und um die 200 Tage Linie (EMA 11.726). Es werde nun schwerer für die Bullen!



Es gehe nunmehr mehrere Tage um die 200-Tage-Linien (EMA bei 11.726). Das Zeitfenster innerhalb dessen der DAX hätte bis zum 100% Projektionsziel bei 11.953 laufen können, sei zudem seit gestern Vormittag um. Prinzipiell sei der DAX daher so zu sehen, dass er in eine neue Phase, in einen neuen Zyklus eingetreten sei. Das würde ja zum Test des Tages-EMA200 (11.726) passen. Gesetzt den Fall, der DAX würde tatsächlich urplötzlich Schwäche zeigen, was nicht selbstverständlich sei, dann würde der DAX vorerst nur bis zum "island gap" bei 11.391 oder bis 11.340 + 11.250 nachgeben. (29.05.2020/ac/a/m)



