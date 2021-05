Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen, so die Analysten der Helaba.



Zunächst habe ein Plus von fast 0,9% zu Buche gestanden, wobei sich im Handelsverlauf auch zwischenzeitlicher Verkaufsdruck bemerkbar gemacht habe. Schlussendlich sei der DAX zwar mit einem Plus von 0,7% aus dem Handel gegangen, insgesamt habe sich gestern aber der Eindruck einer bevorstehenden Schwächetendenz verstärkt. Beachtenswert sei gleichwohl, wie beharrlich sich der DAX bisher oberhalb der 15.000er Marke halte. Mit Blick auf die Börsenweisheit "Sell in May and go away" sei die Wahrscheinlichkeit für einen Bruch dieser Marke erhöht. Unterstützend wirke hingegen die sinkende Inzidenzzahl in Deutschland. Auf der technischen Seite warne aber das nachlassende Momentum zur Vorsicht. Diese Gemengelage lasse einen spannenden Monatsverlauf erwarten.



Dem DAX sei es erneut nicht gelungen, die 21-Tagelinie (15.259) auf Tagesschlusskursbasis zu überwinden. Positiv zu erwähnen sei hingegen, dass die Unterstützung bei 15.123 Punkten gehalten habe. Insgesamt sehen die Analysten der Helaba das Risiko jedoch auf der Unterseite, auch wenn ein Handelsstart im Plus gelingen sollte. Die nächsten Zielmarken würden sich bei 14.989, 14.855, 14.804 und 14.637 finden. Widerstände würden die Analysten bei 15.259 (21-Tagelinie), 15.329 und bei 15.501 lokalisieren. (04.05.2021/ac/a/m)



