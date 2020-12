Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) beendete am Freitag in den ersten beiden Handelsstunden die steile Aufwärtswelle der Vortage mit einem finalen Anstieg bis fast ans Allzeithoch bei 13.795 Punkten und startete dann eine Zwischenkorrektur auf hohem Niveau, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Heute würden sich die Futures in der Vorbörse sehr schwach zeigen, der deutsche Leitindex werde rund 190 Punkte tiefer taxiert.



Im besten Fall werde man heute nach dem schwachen Handelsstart eine baldige Stabilisierung und den Start einer größeren Kurserholung sehen. Im sehr bullischen Szenario sei der heutige Einbruch nur ein bullischer Pullback an das Ausbruchslevel bei 13.630 Punkten, von wo aus eine neue Aufwärtswelle zum Allzeithoch bei 13.795 Punkten eingeleitet werde. Kritischer werde es kurzfristig erst bei einem signifikanten Rückfall unter 13.412, dann würden weitere Abgaben bis 13.290 - 13.328 Punkte möglich, wo sich auch das 61,8%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Aufwärtswelle befinde. (21.12.2020/ac/a/m)



